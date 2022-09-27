«التعاون والتنمية»: 2.8 تريليون دولار خسائر بسبب الحرب «الروسية - الأوكرانية»

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في أزمة غذاء عالمية، أثرت بالسلب على اقتصادات العديد من الدول، ونتج عنها ارتفاع في الأسعار بمعدلات قياسية وزيادة نسب التضخم، الأمر الذي واجهته الأنظمة المصرفية برفع سعر الفائدة على العملة الرسمية، وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي.

ويعتمد العديد من دول العالم على إمدادات روسيا وأوكرانيا من الحبوب والقمح، فيما تحصل دول الاتحاد الأوروبي على احتياجاتها من الطاقة بالغاز الروسي.

وأوضحت منظمة التعاون والتنمية، والتي تضم 38 دولة بينها دول متقدمة، ومقرها في فرنسا، تكلفة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي في تقرير صادر عنها، نسلط الضوء على أبرز بنوده فيما يلي..

تكلفة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي

- 2.8 تريليون دولار تكلفة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

- توقعات بارتفاع التكلفة التقديرية للحرب على أوكرانيا، إذا تسبب الشتاء القارس في تقنين الطاقة في أوروبا.

اندلاع أزمة غذاء عالمية

- اندلاع أزمة غذاء عالمية وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب، ما تسبب في حدوث خلل في سلاسل التوريد، نتج عنه حدوث أزمات في توفير احتياجات البشر في جميع أسواق العالم.

- توقعات بارتفاع الأسعار حال واجهت أوروبا نقصًا في الطاقة خلال الشتاء المقبل.

مخاوف من اتجاه الشركات لتقليص نشاطها والإغلاق

- تهديدات للشركات بتقليص أنشطتها أو الاتجاه للغلق، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.

خفض استهلاك الطاقة من 10 لـ15%

- توقعات باتخاذ الدول قرارات بخفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

- انخفاض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2,2%، وكانت التوقعات السابقة في يونيو تشير إلى النسبة ستكون 2,8%.

وتشير التوقعات إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لأشهر أو سنوات عدة، بعد إعلان الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، فضلًا عن استعدادات روسيا لضم مناطق من أوكرانيا، بعد إجراء الاستفتاء ما سيؤدي لتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.