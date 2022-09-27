أسعار حلوى المولد النبوي في الجمعيات الاستهلاكية.. تخفيضات تصل إلى 25%

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات المولد النبوي الشريف، وفي هذه المناسبة تحاول وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في شراء حلوى مولد النبي، فطرحت الوزارة كميات كبيرة في جميع المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1300، بالإضافة إلى منافذ الوزارة المختلفة المنتشرة في جيمع أحياء ومدن الجمهورية، وذلك بأسعار مخفضة عن الأسعار التي تباع بها الحلوى في الأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 25%‏.

وطرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال الأيام الماضية كميات كبيرة من حلوى ‏المولد؛ وذلك بأسعار تبدأ من 65 جنيهًا للكيلو، وتباع العلبة التي تزن 2 كيلو بسعر 145 جنيهًا، والعلبة التي تزن 3 كيلو يبلغ سعرها 230 جنيهًا.

وأكد أحمد كمال، ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في منشور رسمي صادر عن الوزارة، أن ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفرت جميع أنواع حلوى المولد النبوي بجودة عالية ‏للمواطنين فى جميع منافذها.

أسعار حلوة مولد النبوي في الجمعيات الاستهلاكية

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أسعار حلاوة المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكية، وفق ما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية، كالآتي:

- علبة حلوى سادة لوكس وزن كيلو 70 جنيها.

- علبة حلوى كيلو فاخر وزن كيلو 70 جنيها.

- علبة ممتازة وزن كيلو 75 جنيها.

- علبة لوكس وزن كيلو 90 جنيها.

- علبة وزن كيلو ونصف جرام 105 جنيهات.

- علبة وزن 2 كيلو سادة لوكس 135 جنيها.

- علبة وزن 2 كيلو لوكس 140 جنيها.

- علبة وزن 2 كيلو فاخرة 145 جنيها.

- علبة وزن 2 كيلو لوكس باغ 145 جنيها.