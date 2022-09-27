جمعية رجال الأعمال: وصول الصادرات لـ100 مليار ليس صعبًا «لو المشاكل اتحلت»

قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ العالم يمر حاليا بوقت صعب للغاية نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الجميع بسبب الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا ثم الدخول في أزمة جديدة من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكّدًا أنَّ المهمة الأولى للجميع هي الحفاظ على الوضع الاقتصادي المصري، والسعي جاهدين لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

تدفق حقيقي للاستثمار الأجنبي في القطاعات الإنتاجية

وأضاف «عيسى» لـ«الوطن»، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث اليوم عن استهداف الدولة لتحقيق 100 مليار جنيه من التصدير، وأهمية تعاون الدولة مع رجال الأعمال لإزالة جميع المعوقات التي يواجهها المستثمرون، مشيرًا إلى أنَّه حتى يتمّ الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات فيجب أن يكون لدينا تدفق حقيقي للاستثمار الأجنبي في القطاعات الإنتاجية.

مصر قادرة على تحقيق نجاحات غير مسبوقة

وتابع أنَّ الوصول بهذا الرقم ليس صعبًا ولكن يجب أولًا التعلم من الدول التي حققت نجاحات تصديرية، مشيرًا إلى أنَّ مصر قادرة على تحقيق نجاحات غير مسبوقة في هذا الأمر إذا تمّ التركيز على حل المشاكل بشكل حقيقي.

وأكّد أنَّ ما تقوم به القيادات العليا من الدولة المصرية لحل مشاكل المتعلقة بالتصنيع والمستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية جهد مشكور ومحمود وكبير للغاية، بداية من رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء، ولكن لدينا فجوة بين القيادات العليا والقيادات التنفيذية التي تعطل وتضيع الوقت والأخطر ضياع مليارات الدولارات من الاستثمارات بسبب البيروقراطية المتأصلة التي يجب القضاء عليها.