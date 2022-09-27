فتح متحف وشواطئ الإسماعيلية مجانًا للزائرين بمناسبة يوم السياحة العالمي

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، فتح الشواطئ والأندية طوال اليوم بالمجان، لزائري المحافظة وسكانها، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للسياحة، الموافق اليوم 27 سبتمبر، ويحمل هذا العام شعار «إعادة التفكير في السياحة»، وهو اليوم الذي أطلقته منظمة السياحة العالمية بعد التحديات الصعبة التي واجهها العالم نتيجة لجائحة كورونا.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن متحف آثار الإسماعيلية يفتح اليوم أبوابه لاستقبال الزائرين على مدار اليوم بالمجان، بمناسبة الاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة، ونشأة علم المصريات على يد العالم الفرنسي شامبليون.

وشدد محافظ الإسماعيلية على إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والترويج للمناطق السياحية، مثل المتحف القومي للإسماعيلية الذي يحوي العديد من القطع الأثرية والتاريخية.

الإسماعيلية تستقبل مهرجان الفنون الشعبية

وتستقبل الإسماعيلية الأسبوع الجاري وفودًا من فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الثاني والعشرين، وهو أول و أقدم مهرجان لهذا النوع من الفنون ارتبط اسمه بالإسماعيلية منذ نشأته.

وتستمر عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية اليوم على 7 مسارح، تقدم فيها الفرق عروضًا تراثية، وشعبية تعكس بيئاتها المختلفة لنشر الثقافات المختلفة بين الشعوب.

ندوات في الإسماعيلية عن يوم السياحة

وقال بيان رسمي لديوان الإسماعيلية إن إدارة السياحة بالمحافظة عقدت بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق ندوة موسعة بمركز النيل للإعلام حول أهمية السياحة كنشاط اقتصادي مهم ومؤثر في اقتصاد البلاد.

وتشمل الندوات مناقشة التحديات التي تواجه هذا المجال وجهود الدولة في تحسين أداء العاملين، وكذلك الخدمات المقدمة خلال مجالات السياحة المتعددة، وفتح أسواق سياحية جديدة لزيادة عدد السياح في مصر.

وتشتهر محافظة الإسماعيلية بالعديد من المقومات التي تجعلها مقصدًا للعديد من الزائرين في مجال السياحة الداخلية، والذي جعلها مدينة المهرجان استضافت مهرجان الهجن ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية ومهرجان الربيع ومهرجان المانجو ومهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية.