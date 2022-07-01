«شركات السياحة»: رحلات عودة الحجاج ستبدأ يوم 13 يوليو الجاري

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا لجداول تشغيل شركات الطيران الناقلة لحجاج السياحة، فإن آخر رحلات الحج السياحي انطلاقا من مصر إلى الأراضى السعودية ستكون يوم الإثنين المقبل، كما أن أول رحلات عودة حجاج السياحة من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج ستكون يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022.

انطلاق رحلات الحج الـ5 نجوم

وأضاف لـ«الوطن» أن أولى رحلات الحج السياحي مستوى الـ5 نجوم انطلقت أمس، لافتا إلى أن أكثر من 50% من حجاج السياحة لهذا العام وعددهم الإجمالي نحو 9200 حاج سافروا بالفعل إلى الأراضي المقدسة، فيما ستسافر النسبة المتبقية حتى يوم الإثنين المقبل.

مستوى سكن حجاج المستوى الاقتصادي «مميز»

وأشار إلى أن حجاج السياحة المستوى الاقتصادي محظوظون هذا العام، وذلك نظرا لجودة الفنادق التي اختارتها شركات السياحة لإقامتهم بها والتي تتفوق على المواصفات التي حددتها الضوابط المنظمة للحج السياحي للعام الهجري 1443، فضلا عن قربها من الحرم المكي بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، لافتا إلى أن السلطات السعودية اتخذت إجراءات عديدة لإنجاح موسم الحج لهذا العام وعلى رأسها قصر أداء المناسك على حاملي تأشيرات الحج فقط.

ومن جهتها أعلنت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أن المواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق في الفوز بقرعة الحج السياحي سيبدأون في استرداد مبالغ جدية الحجز التي دفعوها عند تسجيل اسمائهم بالحج السياحي، والمقدرة بـ20 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج المستوى الاقتصادي، و30 ألفا للمتقدمين لبرامج المستوى 5 نجوم، وأضافت أنه سيتم صرف مقدمات جدية الحجز للمواطنين غير الفائزين بقرعة الحج السياحي من أحد فروع بنك مصر بكل أنحاء الجمهورية، وذلك بأصل بطاقة الرقم القومي.