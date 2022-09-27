موعد المهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ

تُنظم جامعة كفر الشيخ المهرجان الرياضي الثاني للأُسر الطلابية للجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 4 أكتوبر المقبل، بمشاركة الجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي.

يأتي ذلك، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وبحضور رؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء هيئة التدريس، والقيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس الجامعة.

تنمية مهارات الطلاب

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ أن المهرجان يُعد ثمرة التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في «الإدارة العامة للنشاط الرياضي»، ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخصوصا في المجال الرياضي والذي يُساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا.

غرس قيم المنافسة الشريفة

وأضاف أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تُساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة، وتحقيق التواصل، والاندماج بين طلاب الجامعات، مؤكدا حرص إدارة الجامعة تحرص على تقديم سُبل الدعم للطلاب لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، ما يُساهم في دعم قدرات الطلاب.