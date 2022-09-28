أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 28-9-2022 في الأسواق المصرية

كشف الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، عن ثبات أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 28 سبتمبر، من بينها سعر الجزر والبصل والفلفل و الطماطم والخيار وغيرها من الأنواع المختلفة.

ووفق جولة أجرتها «الوطن»، جاءت أسعار الخضروات في سوق العبور والأسواق المصرية، كما يلي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

اختلف سعر كيلو البصل بين جنيهين و4 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الألوان بين 5 و10 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجزر بين 2.5 و5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 9 و17 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

وجاءت أسعار الخضروات في الأسواق على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الخيار بين 6 و9 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

اختلف سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا.

فيما ترواح سعر كيلو البصل بين جنيهين و3 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل البلدي الحار بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية نحو 20 جنيها.