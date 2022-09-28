أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 28-9-2022 في الأسواق المصرية
كتب:
رحاب عبد الراضى
08:01 ص | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
أسعار الخضروات اليوم- صورة تعبيرية
كشف الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، عن ثبات أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 28 سبتمبر، من بينها سعر الجزر والبصل والفلفل و الطماطم والخيار وغيرها من الأنواع المختلفة.
ووفق جولة أجرتها «الوطن»، جاءت أسعار الخضروات في سوق العبور والأسواق المصرية، كما يلي:
أسعار الخضروات في سوق العبور
تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.
اختلف سعر كيلو البصل بين جنيهين و4 جنيهات.
تراوح سعر الفلفل الألوان بين 5 و10 جنيهات.
كما تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
وسجل سعر كيلو الجزر بين 2.5 و5.5 جنيه.
تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 9 و17 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 و6 جنيهات.
تراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات.
أسعار الخضروات في الأسواق المصرية
وجاءت أسعار الخضروات في الأسواق على النحو التالي:
تراوح سعر كيلو الخيار بين 6 و9 جنيهات.
كما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.
اختلف سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات.
سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا.
فيما ترواح سعر كيلو البصل بين جنيهين و3 جنيهات.
اختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.
تراوح سعر كيلو الفلفل البلدي الحار بين 6 و8 جنيهات.
سجل سعر كيلو البامية نحو 20 جنيها.