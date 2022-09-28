«سؤال وجواب».. كل ما تريد معرفته عن بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة بأسوان

تستقبل محافظة أسوان يوم 5 أكتوبر المقبل تنظيم أول بطولة لسباحة المياه المفتوحة والتي ينظمها الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وتشهد الأيام الماضية تواصلا مستمرا بين جهات متعددة داخل محافظة أسوان للاستعداد الجيد للبطولة والتي تشهد اهتماماً كبيراً، خاصة وأن المحافظة الجنوبية تستقبل خلال الفترة المقبلة الموسم السياحي الجديد والذي يتزامن مع بداية شهر أكتوبر من كل عام كما أن على هامش البطولة سيكون هناك احتفالية كبيرة بالمسرح الروماني بمدينة أسوان الجديدة مع ذكرى احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر.

«الوطن» التقت المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة للرد على الأسئلة الخاصة ببطولة سباحة المياه المفتوحة في أسوان.

كيف ترى بطولة سباحة المياه المفتوحة؟

قال دهب ، هي بطولة مهمة في هذا التوقيت خاصة في صعيد مصر لإضافة مزيد من النجاحات التي يحققها الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، فالبطولة مهمة جداً وهي الاولى منذ 40 عام لم تستقبل المحافظة الجنوبية مثل هذه السباقات.

ماذا عن المسابقة والمشاركين فيها ؟

رد رئيس منطقة الصعيد للسباحة، البطولة مهمة ولذلك سيشارك فيها مجموعة من أبطال المنتخب القومي لسباحة المياه المفتوحة، خاصة بعد حصولهم مؤخراً على بطولة إفريقيا لهذا العام 2022 ، وسيشارك أيضاً 120 سباحا وسباحة من مختلف محافظات الصعيد وبأعمار مختلفة.

أين سيتم السباق تحديداً ؟

قال المهندس أدهم دهب، أسوان هي ساحرة الجنوب واخترنا مكانا متميزاً كدعاية كبيرة للمحافظة السياحية فى بداية موسمها السياحي 2022-2023، حيث اخترنا مياه نهر النيل أمام الممشى السياحي النهري بالقرب من الناحية الغربية بالقرب من كوبري أسوان الملجم والتابع إداريا لمدينة اسوان الجديدة، وستكون هناك مسافات متنوعة على حسب السن والاحترافية.

ماذا عن آخر الاستعدادات الخاصة بالبطولة؟

قال دهب، اتحاد السباحة شرفني بتمثيله كرئيس منطقة الصعيد للسباحة، من خلال إدارة مجموعة من اللقاءات المستمرة والمتواصلة لمتابعة آخر الاستعدادات مع مجموعة من المميزين في إدارة هذا الأمر، وهم كل من الدكتور ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز أسوان الجديدة، والدكتور عادل مكي، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، والذي صرح بأن الجامعة برئاسة الدكتور أيمن عثمان ترعى هذا الحدث الرياضي الكبير.