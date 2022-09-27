مشروع طاقة شمسية في مدرسة بالإسكندرية.. تمد العقارات المجاورة بالكهرباء

حقق مشروع توليد الطاقة الشمسية بمدرسة محمد علي الزخرفية والمعمارية الأثرية للتعليم الفني، التابعة لإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية، هذا العام ناتج توليد كهرباء نظيفة بنحو 57246 كيلو وات، وتفقَّد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، المشروع، مؤكدًا أن الطاقة المنتجة استخدمتها المدرسة في إنارة الفصول والمعامل وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي والماكينات والأجهزة العملية بالمدرسة.

توزيع فائض الكهرباء على العقارات المجاورة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه يجرى توزيع الفائض من الطاقة المنتجة على المساكن المجاورة المحيطة بالمدرسة والشبكة العمومية لكهرباء الإسكندرية، مشيرًا إلى أن "تعليم الإسكندرية" تستعد لافتتاح مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية ولمبات ليد، وذلك من أجل التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.

مشروعات الحفاظ على البيئة

وأكد "أبوزيد"، أن المشروع يأتي في إطار استعداد مصر لعقد مؤتمر المناخ cop 2022، وفي ظل الحفاظ على البيئة والقضاء على التلوث، وتخفيف الضغط والتحميل على شبكة الكهرباء العمومية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن المشروع يجرى تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدني بمدرسة محمد على الزخرفية، في إطار المشاركة المجتمعية واهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات الكبرى والتنموية ذات القدرة التكنولوجية العالية؛ من أجل توفير طاقة نظيفة موفرة ومنتجة.

وتفقد مدير المديرية أيضًا، معرض المدرسة وقاعات تدريب رفع كفاءة معلمي التعليم الفني على نظام الجدارات، مؤكدًا أن التنمية المهنية المستدامة للمعلمين هي الركيزة الأساسية لمواكبة منظومة تطوير التعليم.