«خطة النواب»: مصر شهدت تطورا كبيرا في حوافز الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين

أكّد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنَّ الشعار الذي أطلقه الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح مشروعات قومية جديدة تابعة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وهو «بلدنا هتتقدم بينا كلنا»، يؤكّد ضرورة قيام الجميع بدوره خلال الأزمة الحالية التي تضرب العالم كله، مشيرًا إلى أنَّ مصر شهدت تطورًا كبيرًا في حوافز الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين.

وقال وكيل لجنة الخطة لـ«الوطن» إنَّ الرئيس السيسي خلال تحركاته خارج وداخل مصر يتحرك لجذب الاستثمارات ويتدخل لسرعة حل مشاكل المستثمرين، مبينًا أنَّ هناك توجيهات مستمرة لوزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي بتذليل كل العقبات أمام الاستثمار، كونه يمثل الحل الأمثل لجذب استثمارات وعملة صعبة وتوفير فرص عمل.

الحرب الروسية على أوكرانيا ممتدة الآثار

وأضاف أنَّ الرئيس السيسي دائما ما يتحدث بصراحة ومكاشفة في كل المناسبات ويضع يده على المشكلة ويوجه نحو حلول حقيقية، لافتًا إلى أنَّ الحرب الروسية على أوكرانيا ممتدة الآثار على الاقتصاد خاصة من النواحي المالية في ظل أزمة الطاقة والغذاء.

استثمارات القطاع الخاص تمثل 75% من حجم اقتصاد مصر

وطالب رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين في مصر ورجال الصناعة بتحمل وزيادة الجهد، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص، إذ أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 75% من حجم الاقتصاد المصري، داعيا إلى تكاتف الجميع في هذه المرحلة مع التوسع الكبير لإنشاء مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص واستمرار التنمية والبناء رغم كل الظروف العالمية، متابعًا أنَّ توجيهات الرئيس كانت واضحة بشأن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مشيدًا بتوجيهات الرئيس فيما يخص الرخصة الذهبية لتيسير الإجراءات.