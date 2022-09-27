«صندوق مكافحة الإدمان»: «الآيس» من أخطر المواد المخدرة ويصنع تحت بير السلم

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكتب مكافحة الإدمان، إن مخدر «الآيس» معروف بأسماء أخرى مثل «الشبو أو الكريستال ميث»، وانتشر تداوله بكثرة خلال السنوات الأخيرة على مستوى العالم وفي مصر، موضحاً أنه عبارة عن حُبيبات صغيرة «كريستالية اللون» ومادة مُنشطة قوية لها تأثير إدماني قوي وتأثيرات وخيمة على الصحة والسلوك لأنه يجعل الشخص يتفاخر بسلوكه العدواني ويدفعه لارتكاب الجريمة بـ«دم بارد».

الآيس من المخدرات سريعة الإدمان

وأضاف مدير صندوق مكتب مكافحة الإدمان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مخدر «الآيس» من أشد أنواع المخدرات خطورة لأن إدمانه سريع جداً، وهذا هو مكمن خطورته، كما أنه يسبب الهلوسة، ويمكن اعتباره من أخطر المواد المخدرة الموجودة ويجرى تصنيعه «تحت بير السلم».

يزيد من الشعور بالسعادة

وتابع أن الأعراض السلوكية للمخدر توهم الشخص بأن لديه طاقة كبيرة ومهولة ويسبب الشعور الزائد بالسعادة، ويصاحبه شعور بالعدوانية، ويجعل الشخص غير مدرك بالخطورة التي يسببها؛ فيبدأ في ارتكاب الجرائم، أما على المستوى الجسدي فهو يسبب اضرابات نفسية وهلاوس ويزيد من سرعة ضربات القلب وزيادة معدلات التنفس وارتفاع الضغط وزيادة نشاط الحركة في الجسم كله، لأنه في النهاية يندرج تحت مسمى المُنشط.

الآيس من المخدرات «التخليقية»

وأشار «عثمان»، إلى أن مخدر الآيس من ضمن أنواع المخدرات «التخليقية»، وهذا النوع من المخدرات نسبتها وفقاً للإحصائيات التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، نحو 17% من المدمنين، وانتشرت المخدرات التخليقية مؤخراً في مصر، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية اتخذت عدة إجراءات للحد منها ومحاربة الاتجار فيها.