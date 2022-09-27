في عيد ميلادها الـ43.. أروى جودة من عارضة أزياء عالمية لممثلة مشهورة

تحتفل الفنانة أروى جودة اليوم بعيد ميلادها الـ 43، وهي في قمة نجاحها الفني إذ قدمت عدة أدوار مهمة على الصعيد السينمائي والدرامي، حيث دخلت الوسط الفني في سن مبكرة، وساعدتها موهبتها على الانتشار سريعاً ليصبح أصبح معروفا ولامعا وسط الجماهير.

أروي جودة تحتفل بعيد ميلادها

وجهت الفنانة أروى جودة الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها الـ 43، عبر خاصية «الاستوري» بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

محطات في حياة الفنانة أروى جودة

ولدت الفنانة أروى يحيى جودة، بالمملكة العربية السعودية وذلك عام 1979، تعلمت في مدرسة فرنسية، ومدرسة بريطانية بمدينة «جدة»، ودرست التسويق في أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كانت أروى جودة تعمل في البداية في تصوير الإعلانات التجارية وكانت تبلغ من العمر حوالي 12 عامًا، وبعد ذلك أقبلت على العمل كعارضة أزياء ، ونجحت في هذا المجال، وفازت بلقب أجمل عارضة أزياء في العالم.

تنتمي الفنانة أروى جودة إلى عائلة ثرية، وكانت منذ صغرها تحب الظهور والأضواء متأثرة بخالتها الإعلامية صفاء أبو السعود، وقدمت أروى موسم the voice للغناء عام 2012.

المسيرة الفنية لأروى جودة

أكملت الفنانة اروى جودة مسيرتها الفنية بتقديم العديد من الأعمال بعد فيلم «الحياة منتهى اللذة»، والتي شاركت فيه بدور ثانوي بجانب حنان ترك، يوسف مرقدي، منة شلبي وغيرهم من مشاهير الفن.

شاركت بعدها في فيلم «مفيش غير كدا» عام 2006، وجسدت دور «دينا»، الابنة الصغرى لنبيلة عبيد، وتدور أحداثه حول أم يطلقها زوجها، ثم تتفرغ لتربية أبنائها وتشجع ابنتها الصغرى دنيا في تحقيق حلمها بدخول عالم التمثيل.

ومن أبرز الأدوار التي ساهمت في شهرة أروى جودة، فيلم «على جمب يا أسطى»، والتي شاركت في بطولته بجانب الفنان أشرف عبدالباقي، والفنان آسر ياسين.

وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية الأخرى من أبرزها، «زي النهاردة، العالمي، الوتر، والمواطن اكس»، ويعد أخر عمل سينمائي لأروي جودة، فيلم «أشباح أوروبا»، والتي شاركت فيه بجانب الفنانة هيفاء وهبي، والفنان مصطفى خاطر.

الدراما في حياة أروى جودة

والجدير بالذكر أن الفنانة أروي جودة قدمت أدوار درامية مهمة وبارزة ويعد مسلسل « نابليون والمحروسة»، أول أعمالها الدرامية، بجانب الفنانة ليلى علوي، سوسن بدر، والعمل من إخراج شوقي الماجري.

وبعد ذلك قدمت العديد من الأعمال من أبرزهم مسلسل خطوط حمراء مع الفنان أحمد السقا، ومن أحدث أعمال أروى جودة الدرامية، مسلسل هذا المساء، وحجر جهنم، ومسلسل حرب أهلية مع الفنانة يسرا.