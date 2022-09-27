تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في «خلية استهداف الكنائس» إلى 23 أكتوبر

قررت الدائرة الثالثة «إرهاب» في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية استهداف الكنائس» إلى 23 أكتوبر المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، ووائل عمران.

كانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين قيادة جماعة إرهابية، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة أموال وممتلكات ودماء المواطنين، واستهداف المنشآت العامة، بهدف إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض حياة المواطنين والمجتمع للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وتصنيع المفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية.