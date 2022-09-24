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وزير الزراعة: «تقاوي معتمدة» لزيادة إنتاجية مشروع الـ 42 ألف فدان

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محمد أبو عمرة
07:42 م | السبت 24 سبتمبر 2022
السيد القصير وزير الزراعة

السيد القصير وزير الزراعة

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع الـ 42 ألف فدان في الساحل الشمالي، امتداد ترعة الحمام؛ وذلك في جولته اليوم على بعض المشروعات الزراعية بمنطقتي الضبعة والعلمين.

حصر جميع مساحات أراضي المشروع

ووجه «القصير»، بحصر جميع مساحات أراضي المشروع وهيئة التعمير على الطبيعة وتحديد المساحات التي لم يتم زراعتها وكذلك متابعة مستحقات الدولة لدى الغير ‏وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة جميع الأصول التابعة للدولة وحسن استغلالها وإدارتها اقتصاديا حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

توجيه باستخدام أساليب الري الحديث

‏كما شدد وزير الزراعة على استخدام أساليب الري الحديث والزراعة بالتقاوي المعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

‏رافق الوزير في زيارته اليوم الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والمهندس محمد يحيى رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، والدكتور أحمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.