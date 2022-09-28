حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 28-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يحافظ مولود برج العذراء على النظام في حياته العملية والمهنية، فهو يحب ترتيب كل شيء، ولا يسمح بالفوضى ويكره رؤية الأشياء غير منظمة إذ يصيبه ذلك بالغضب والإحباط؛ ويجعله يثور ويغضب ويقع في مشاكل وانفعالات مع من حوله.

ومولود هذا البرج من أكثر الأبراج التي تحب النظافة والمظاهر، وأن يكون كل شيء في مكانه المناسب، فهم يهمه جمال المنظر ويحب أن تقع عيناه على كل جميل فقط، كما أن مواليد هذا البرج أشخاص انتقاديون يوجهون اللوم لمن حوله ويبدون آرائهم بشكل لاذع أحيانًا؛ ما يجعل الكثيرون ينفرون منهم لسلاطة لسانهم.

وفيما يلي نقدم تفاصيل حظك اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العذراء وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تكون موفقا اليوم وتنجح كثيرا في تقريب وجهات النظر بين طرفي نزاع منذ فترة وتصلح بينهما، بحسب عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات اليوم مما يمدك بالراحة والهدوء ويجعلك متفهما لمن حولك ومشاعرهم والحالة التي يمرون بها، وفق حظك اليوم عاطفيا.