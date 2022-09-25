حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 25-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتابع الكثيرون تحركات الفلك والأبراج، إذ يعتقدون أنها تؤثر بشكل مباشر على الأبراج السماوية الـ12، بشكل مختلف حسب كل برج ويريدون معرفة ما يقوله لهم حظهم اليوم.

وفي هذا الصدد، كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فواد في تصريحات خاصة لـ «الوطن» تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لكل الأبراج، اليوم.

حظك اليوم برج الحمل 25-9-2022 على الصعيد المهني

لمواليد برج الحمل تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا.

حظك اليوم برج الحمل 25-9-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل.

حظك اليوم برج الثور 25-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الخامس ويمنحك ذلك حماسا وجاذبية وقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم برج الثور 25-9-2022 على الصعيد المهني

فينوس بمنزل الحب يمنحك وقتا رائعا للحب ويمدك بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-9-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا، وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب حدوث سوء تفاهم مع من تحب أو مع أحد الأقارب كي لا يتعكر صفو مزاجك.

حظك اليوم برج السرطان 25-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع.

حظك اليوم برج السرطان 25-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وحضورا أخاذا.. لا تتردد في قبول أي دعوة تتلّقاها.

حظك اليوم برج الأسد 25-9-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك بالحذر في خطواتك وقراراتك، وفي البيع والشراء واهتم بتقييم إمكانياتك.

حظك اليوم برج الأسد 25-9-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك نشاطا ذهنيا وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لصالحك، فقط انتبه اليوم لأقوالك.

حظك اليوم برج العذراء 25-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويجعلك تتألق بحديث بليغ وحضور رائع.

حظك اليوم برج العذراء 25-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية وتفرض شخصيتك على الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 25-9-2022 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك أن تنظم جهودك وتنتبه لصحتك، ومن المهم أن تبتعد عن الأضواء، وأن تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الميزان 25-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر.. يجب ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج العقرب 25-9-2022 على الصعيد المهني

الكواكب مجتمعة في منزل المشروعات ويمنحك ذلك قدرة على تنمية أعمالك وتوطيد علاقاتك، وقد تتوفر لك فرص حقيقية.

حظك اليوم برج العقرب 25-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمنحك يوما مناسبا للخروج والانطلاق مع الأصدقاء والأحباب وقد تقضي أوقاتا موفقة معهم.

حظك اليوم برج القوس 25-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك أن تكون مستعدا اليوم للعمل بدقة وللإنجاز بمثالية وابتعد عمن يريد إحباطك.

حظك اليوم برج القوس 25-9-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون يدفعك اليوم للتسرع في الإعلان عن غضبك.. حاول أن تكون مرنا ويقظا.

حظك اليوم برج الجدي 25-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مثاليا لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

حظك اليوم برج الجدي 25-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التعبير عن مشاعر إيجابية.

حظك اليوم برج الدلو 25-9-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك اليوم أن تتجنب المغامرة والمخاطرة ولتكن حذرا في خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو 25-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم قد يصيبك الفلك بمشاعر قلق ويجب أن تحافظ على هدوئك النفسي.. رتب أفكارك وكن كتوما.

حظك اليوم برج الحوت 25-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يصيبك بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك وانتبه لحقوقك، ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك.

حظك اليوم برج الحوت 25-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وتشغلك ألغاز تحيرك، لكن ينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع شركاء الحياة.