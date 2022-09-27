تجديد حبس مزارع أطلق النار على شقيقين في سوهاج بسبب خلافات الجيرة

أمرت جهات التحقيق المختصة بمركز شرطة سوهاج، بتجديد حبس مُزارع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ أطلق النار على شقيقين وإصابتهما بطلقات نارية في الجسم، بسبب خلافات الجيرة بينهم.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث وتفاصيل القضية عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، يفيد وصول كلًا من:«أ. س. ا»، 35 عامًا، قهوجي، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وشقيقه «رأفت. س» 40 عامًا، عامل، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن، ويقيمان دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وبسؤالهما أفادا باتهام المدعو «ع. ا. م»، 54 عامًا، مزارع، ويقيم بذات الناحية»، بالتعدي عليهما، وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابتهما بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

ضبط المتهم والسلاح

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة بسوهاج، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن بندقيه آلية، بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعه لذات السبب.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة وفقا للقانون

وأوضح جمال محمد، المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا للقانون العقوبات فإن عقوبة التشاجر هي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تتجاوز 300 جنيه مصريا وتزيد العقوبة في حالة إحداث عاهة مستديمة إلى الشخص لتصل إلى 10 سنوات.