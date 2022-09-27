مصرع سيدة داخل منزلها بالمراغة في سوهاج.. «الحيطة وقعت عليها»

ربة منزل كانت متواجدة وآمنة في منزلها بدائرة طهطا شمال محافظة سوهاج، إلا أن القدر كتب نهايتها المأساوية، حيث لاقت مصرعها إثر سقوط حائط مشيد بـ«الطوب الأبيض» عليها في منزلها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول المدعوة «حنان ح ع هـ»، 33 عامًا، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز، «جثة هامدة ادعاء سقوط جسم صلب عليها».

أقاربها نفوا الشبهة الجنائية

وأفاد كل من والد زوجها «حسن ا ح ح» 58 عامًا، مشرف معماري، ووالدة زوجها «حلاوتهم ا م ح»، 56 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بذات المنزل، ووالدها «حسني ع ه»، 59 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، الأول والثانية بأنه أثناء تواجد المذكورة بحوش ملحق بالمنزل سقطت عليها حائط مشيد بالطوب الأبيض ما نتج عنه وفاتها وتم نقلها إلى مستشفى طهطا العام، وأيد الثالث ما جاء بأقوال الأول والثانية، ونفوا الشبهة الجنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.