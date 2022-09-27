«التموين»: ارتفاع نسبة توريد المزارعين للأرز بعد شهر من بدء الحصاد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام موسم توريد الأرز الشعير من المزارعين، وفقا للآليات التي حددها القرار الوزاري بشأن بدء موسم الحصاد، في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، إذ تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تقريرا من مديريات التموين بشأن متابعة موسم ونسب التوريد التي تمت حتى الآن.

نسب توريد الأرز الشعير لوزارة التموين

وأوضح مصدر في وزارة التموين، أن نسب موسم توريد الأرز الشعير بلغت حتى الآن نسبة 25% عن كميات الأراضي الزراعية، التي تم حصادها من المزارعين لضم محصول الأرز، مشيرًا إلى أنّ المزارعين ملتزمون بتوريد الكمية المقررة من كل فدان أرز مزروعة، والتي تشمل إلزامية توريد طن أرز من كل فدان بما يعادل توريد 25% من إنتاجية الفدان والتي تبلغ 4 أطنان من كل فدان.

تسليم مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

وأضاف المصدر، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ مديريات التموين تقوم بتسليم المزارعين مستحقاتهم المالية عن كل طن أرز يتم توريده، خلال مدة 48 ساعة فقط، من بدء التوريد التزاما بالقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي حول تنظيم عملية موسم توريد الأرز، والذي حدد سعر الأرز الشعير للعام الجاري كالتالي:

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 6600 جنيه.

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 6850 جنيهًا.

ومن المقرر أن تعاقب وزارة التموين أي مزارع سيتخلف عن توريد كمية طن أرز من كل فدان مزروعة لديه، فضلا عن حرمانه من زراعة الأرز للعام المقبل.