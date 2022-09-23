رئيس شعبة الأرز: محصول الموسم المقبل يكفي لأكثر من عام

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن إنتاج الدولة من الأرز هذا العام مبشر ويدعو للتفاؤل، متوقعًا بلوغ حجم الإنتاج الكلي هذا العام 7 ملايين طن أرز شعير، مشيرًا إلى أن موسم الحصاد والإنتاج يستمر حتى آخر شهر أكتوبر المقبل.

إنتاجنا من الأرز يكفي أكثر من عام

وأضاف شحاتة لـ«الوطن» أن هذا الإنتاج يكفي احتياجات مصر لسنة و3 أشهر حال المحافظة عليه، موضحًا أن المزارعين استخدموا تقاوي «سخا سوبر 300»، التي تتميز بإنتاج كثيف وحبوب ذات جودة عالية ويمكن للفلاح أن يحصل عليها من خلال شركات التقاوي أو الجمعيات الزراعية، حيث يعطي سخا 300 إنتاجًا أكبر بكثير من الأصناف الأخرى التقليدية.

نستورد الأرز البسمتي من الهند وتايلاند

وأوضح رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن مصر لا تستورد أرزًا من الخارج سوى الأرز البسمتي ويتم استيراده من الهند وتايلاند، مؤكدًا إلزام الفلاح بتوريد طن من الأرز الشعير، كما أن الدولة تشتري طن الأرز الرفيع منه بسعر 6500 جنيه بالإضافة إلى 100 جنيه كحافز بإجمالي 6600 جنيه للطن، والأرز العريض بسعر 6750 للطن بالإضافة إلى 100 جنيه كحافز بإجمالي 6850 جنيهًا.

وأضاف شحاتة أن الدولة حددت سعر كيلو الأرز السائب بـ12 جنيهًا، كما حددت سعر كيلو الأرز المعبأ بــ15 جنيهًا، وأن سعره حاليًا مستقر بالسوق المصرية.

أرز سخا.. السنبلة تحمل 400 حبة

وأشار شحاتة إلى أن أرز سخا سوبر 300 يتميز بأن السنبلة الواحدة منه تحمل ما يصل إلى 400 حبة أرز، مقارنة بـ150 حبة في الأرز العادي، كما أن الساق سميكة وقوية والجذر متين يتحمل كل أنواع الظروف.

وتابع أن سخا يتميز أيضًا بالجودة العالية في إنتاج الحبوب، كما أنه ذو مذاق جيد في الطهي، ويُروى كل 8 أو 10 أيام مقارنة بالأرز العادي الذي يُروى كل 4 أيام، بالإضافة إلى إمكانية زراعته في الأراضي التي تعاني الملوحة العالية، خصوصًا في أراضي الدلتا.