«التموين» تضاعف حصص السلع الشهرية للبقالين وفروع «جمعيتي» (مستند)

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مضاعفة حصص السلع الشهرية للبقالين التموينيين وفروع مشروع جمعيتي، إلى 8 بحد أقصى، بعدما كانت يبلغ عددها 4.

آليات صرف السلع من مخازن الجملة لمنافذ البقالين

وسمح المصيلحي، للبقالين بصرف 3 استعاضات (حصص) إسبوعيا بحد أقصى، مع صرف الاستعاضات للبقالين وفروع جمعيتي، بما لا يتجاوز 4 أضعاف التأمين أو المسدد نقدا، على أن يتم السماح بصرف الاستعاضات بشرط ألا تزيد عن 75% من قيمة التأمين للاستعاضة الواحدة.

التزامات فروع الجملة بصرف السلع التموينية

وألزم قرار وزير التموين، فروع الجملة بصرف السلع التموينية كالآتي:

- 40% من قيمة الاستعاضة سكر.

- 35% من قيمة الاستعاضة زيت.

- 25% من قيمة الاستعاضة أرز ومكرونة وسلع متنوعة.

بدء تطبيق الآليات الجديدة لصرف السلع لمنافذ البقالين اليوم

ومن المقرر أن تنفذ مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبالغ عددها 1500، حملة على مستوى المحافظات، لتطبيق الآليات الجديدة في صرف السلع والاستعاضات لمنافذ البقالين بداية من اليوم الموافق 27 سبتمبر، والذي يشهد صرف الاستعاضة الأولى لشهر أكتوبر المقررة بداية من يوم السبت المقبل.

وتشهد منافذ البقالين بداية من السبت المقبل على مستوى الجمهورية، صرف المواطنين أصحاب البطاقات التموينية السلع التموينية المخصصة لهم، فضلا عن صرف المستحقين زيادة الدعم الاستثنائي، للشهر الثاني على التوالي، والمحدد قيمتها بـ100 جنيه شهريا.