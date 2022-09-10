هيئة الطاقة المتجددة: الاستثمارات في المجال لها مردود إيجابي كبير

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رؤساء شركتين عالميتين من الشركات العاملة في مجال الطاقة الكهربائية يحمل الكثير من الرسائل، أولها الاهتمام بالاستثمار في مصر بمجالات متعددة، ومنها الطاقة المتجددة، ما سيضاف لقدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على الواجهة الاقتصادية للاستثمار في مصر.

الخياط: مصر تغطيها خيمة من الشمس

وأضاف «الخياط»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر تتمتع كذلك بالعديد من الموارد الطبيعية الغنية والثرية، حيث إن مصر تغطيها خيمة من الشمس، وفي أي مكان يمكن إنشاء مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس، ومنها على سبيل المثال مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الكهربائية، والذي حاز على 3 جوائز عالمية من قبل.

الخياط: الرئيس السيسي مهتم بالتعاون والاستثمار في مجال الطاقة الجديدة

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي بالاستثمار والتعاون مع شركات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه وبالتوازي مع ذلك فيتم العمل على مشروعات تنمية توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، محطات الزعفرانة وجبل الزيت ومجمع خليج السويس، والذي يجرى العمل فيه حاليا بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير المشروعات بقدرات تتجاوز الـ3 الآلاف ميجا وات.

وأكد أن مثل تلك الإجراءات جميعها تعكس تناغم الدولة واهتمامها بتيسير الاستثمارات، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك نقلة نوعية من حيث الاهتمام والإرادة السياسية خلف هذا التوجه، وكذا ما شهدته مصر من تطوير في التشريعات عام 2014 وصدور القانون الأول للطاقة المتجددة.

وتابع: «أبرمت الحكومة المصرية تعاقدات بإجمالي استثمارات فاقت الـ3.5 مليار دولار جميعها موارد أجنبية ولا تمثل عبئا على خزانة الدولة وبأسعار قياسية وتنافسية وتمنح الاستثمار في مصر العديد من المميزات».