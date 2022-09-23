حوادث اليوم.. زوجان ينقبان عن الآثار بالإسكندرية وضبط أسلحة ومخدرات بأسيوط

على مدار الـ 24 ساعة مضت حققت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها، نجاحات كبيرة في الكشف عن غموض بعض القضايا، والكشف عن تجار أسلحة ومواد مخدرة، إلى جانب محاولات التنقيب عن الآثار، لذا تستعرض «الوطن» أبرز الحوادث التي أعلنت عنها وزارة الداخلية على مدار الساعات الماضية.

زوجان ينقبان عن الآثار في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية وتحديداً في قسم ثان العامرية، إلقاء قطاع شرطة السياحة والآثار القبض على رجل وزوجته بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار، بمساعدة من آخرين داخل مسكن تمتكله الزوجة، وبعد ضبطهم عثرت أجهزة الأمن بحوزتهم على العديد من الأدوات التي تستخدم في الحفر والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

انتحال صفة موظف حكومي للنصب على المواطنين في سوهاج

وفي محافظة سوهاج، نجحت أجهزة الأمن وتحديداً الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، في القبض على شخص له معلومات جنائية سابقة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بحجة أنه موظف في إحدى الهيئات الحكومية، وتمكن من خلال النصب من جمع العديد من المبالغ المالية من المواطنين زعماً منه بتعيين ذوييهم في هذه الجهات الحكومية.

ضبط أسلحة ومخدرات في أسيوط

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة من جانب إدارة البحث الجنائى في مديرية أمن أسيوط بتوجيه العديد من الحملات الأمنية مستهدفة خلالها أقسام أول وثاني أسيوط، أسفرت الحملات عن ضبط العديد من قضايا الأسلحة بدون ترخيص والاتجار في المواد المخدرة، كالآتي:

- عدد 29 قطعة سلاح ناري.

- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

- عدد 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة.

حقيقة التعدي على طفل داخل مركز صيانة سيارات في القاهرة

وفي محافظة القاهرة وتحديداً بمنطقة مدينة نصر، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة أحد مقاطع الفيديو، الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله طفل مُقيد وأدعى ناشر الفيديو أنه تم ضربه بعد تقييده، وبعد التحقق من الواقعة اتضح أنها داخل مركز لصيانة السيارات في مدينة نصر، وأن والده «فني سيارات» قيد نجله حتى لا ينصرف من المركز قبل مواعيد الانصراف خوفاً من عدم معرفته للطريق إلى البيت، ولكنه لم يتعدى عليه بالضرب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.