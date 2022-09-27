انتهاء بناء وتشطيب 4 مجمعات تموينية ضمن حياة كريمة في الإسكندرية 

أكد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، الانتهاء من بناء وتشطيب عدد 4 مجمعات خدمات بمناطق «برج العرب القديم، بهيج، الغربانيات، أبوصير»، لخدمة المواطنين في هذه المناطق، إذ يضم كل مجمع، عدد من شبابيك الخدمات الحكومية المختلفة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية برفقة اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، لتفقد مجمعات خدمات المواطنين بمبادرة حياة كريمة بقرى مركز ومدينة برج العرب، التي تجر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تلك المناطق بالإسكندرية.

منفذ خدمات تموينية

وأضاف أنه جرى تخصيص منفذ خدمات تموينية بالدور الأرضي لكل مجمع، كذلك تخصيص إدارة فرعية بالدور الثاني، تؤدي خدمات تموينية متنوعة.

الوقوف على تشغيل المراكز ضمن حياة كريمة

وأكد أن ذلك جاء للوقوف على الاحتياجات اللوجستية، لتشغيل هذه المراكز، تحقيقا لأهداف مبادرة حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتنمية هذه المناطق وحدوث تنمية مستدامة.