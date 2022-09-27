إجراء 6 عمليات في مستشفى الغردقة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، إجراء 6 عمليات جراحية ناجحة بمستشفى الغردقة العام، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنهاء قوائم الانتظار، وحرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

عمليات تغيير مفاصل وتثبيت فقرات

وكشف المديرية في بيان صحفي، اليوم، بأن العمليات تمت بنجاح وهي عبارة عن 5 عمليات تغيير مفاصل، بالإضافة إلى عملية تثبيت للفقرات بشرائح، وتهدف لتخفيف المعاناة عن المرضى، وإنهاء قوائم الانتظار، وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفد من وكالة اليابان للتعاون الدولي يزور المستشفى

في سياق منفصل، أجرى وفد من وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA)، زيارة إلى مستشفى الغردقة العام، ضمن مشروع تحسين الجودة في المستشفيات بمصر، في إطار التعاون الدولي والدعم التقني، بين الوكالة والهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتفقد الوفد أقسام المستشفى، واستطلع مؤشرات العمل الحالية وفق استخدام النهج الياباني لإدارة المستشفيات، بما يضمن تحقيق إدارة الجودة الشاملة بمستشفيات وزارة الصحة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيدًا بالتطور الحالي بمستشفى الغردقة العام، من حيث التجهيزات والتشغيل، ومدى تطور مهارات العاملين به في تنفيذ المعايير والسياسات والالتزام بكل إجراءات الجودة والسلامة، وكذلك ابتكار آليات تسهل العمل.

القضاء على قوائم الانتظار

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أن جهود الدولة المبذولة في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، أمر يدعو للفخر والاعتزاز، بوجود قيادة سياسية تشعر بآلام المواطنين، وتتخذ من الإجراءات ما يؤدى لتخفيف معاناتهم، لافتا أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين.