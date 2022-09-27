وصول 13 ألف زائر إلى الغردقة ومرسى علم للاحتفال بيوم السياحة العالمي

تستعد مطارات الغردقة ومرسى علم، لاستقبال 87 رحلة طيران، قادمة من مطارات أوروبا، تحمل على متنها 13 ألف سائح، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وذلك للاحتفال بيوم السياحة العالمي علي الشواطئ، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية واستعدادات مكثفة تزامنًا مع يوم السياحة العالمي.

وصول 13 ألف سائح في يوم السياحة العالمي

وكشفت جداول تشغيل رحلات الطيران المعلنة بالمطارات وصول 13 ألف سائح أجنبى تزامنًا مع يوم السياحة العالمي في شواطئ الغردقة، وذلك على متن 87 رحلة طيران منتظم وشارتر من المقرر َوصول اليوم الثلاثاء 70 رحلة طيران إلى مطار الغردقة و17 رحلة طيران إلى مطار مرسى علم الدولي.

خبير: السياح يأتون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل ما يقرب 23 ألف سائح وذلك لاحتفالات يوم السياحة العالمي علي الشواطئ حيث وصل أمس الإثنين 10 آلاف سائح على متن 70 رحلة طيران، ومن المقرر وصول 13 ألف سائح اليوم تزامناً مع يوم السياحة العالمي.

احتفالات يوم السياحة العالمي

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية استعدت للإحتفال بيوم السياحة العالمي على الشواطئ، وتجهيز الحفلات ومهرجانات ومسابقات متنوعة بمشاركة فرق الأنيميشن، وعمل بوفيه مخصوص لهذه المناسبة وتمتد الاحتفالات حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.