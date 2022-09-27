أهالي قريتين يتبرعون بـ7 أفدنة لإنشاء محطة معالجة «كيتشنر» في الدقهلية

تبرع أهالي قريتين في محافظة الدقهلية، اليوم، بمساحة 7 أفدنة شارك في قيمتهما قريتي «بهوت - الدروتين» مركز نبروه، من أجل إنشاء محطة معالجة صرف صحي بهوت بـ نبروه، وذلك ضمن المشروع الكبير الذي تتبناه الدولة من أجل تحسين المياه في مصرف «كتشنر» والذي يمر بمحافظات «الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية» ويسهم المشروع في الحد من التلوث بالإضافة لتحسين الأحوال الصحية والبيئة للسكان، واستغلاله المياه الناتجة من المحطة بشكل آمن في الري والزراعة.

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان لها، أنه جرى التوقيع على عقود التبرع اليوم بحضور ممثلين عن قرى تجمع قروي بهوت «بهوت – الدروتين» تبرعوا بأرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي بهوت؛ لخدمة بعض قرى مركز نبروه، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كتشنر.

تنفيذ محطة معالجة بقيمة 17.6 مليون يورو

وأكدت الشركة أنه من المخطط أن تبدأ تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروعات الصرف الصحي بحلول شهر أبريل عام 2023، بتمويل قدره 17.6 مليون يورو لأعمال محطة معالجة صرف صحي بهوت، و 40 مليون يورو لأعمال الشبكات، وتأهيل محطات الرفع للقرى المستهدفة.

الحد من التلوث بمصرف كيتشنر

وذكرت أن مصرف «كيتشنر» يعد أكبر مصرف في مصر، وأُنشئ عام 1899، ويبلغ طوله 85 كيلومتر، حيث يبدأ بمحافظة الغربية ويمر بالدقهلية، وعدد من مراكز كفر الشيخ، وأن ذلك المشروع سيسهم في الحد من التلوث بمصرف كيتشنر وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية، بالإضافة لتحسين الأحوال الصحية والبيئة للسكان، ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائياً بشكل آمن في الري والزراعة.

وقال مصدر مسئول لـ «الوطن» إن مساحة المشروع تبلغ 7 أفدنة، وتم التبرع بها من أهالي قريتي بهوت والدروتين، مركز نبروه، ويجرى البدء فورا في تنفيذ المحطة، إذ جرى الانتهاء من أعمال رفع المساحة للمشروع.