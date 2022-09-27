تسرب الغاز الروسي في بحر البلطيق.. وخبير: لن يؤثر على موسكو

قال الدكتور نبيل رشوان المتخصص في الشؤون الروسية، إن تسرب الغاز في مشروع نورد ستريم ليس له تأثيرات اقتصادية على موسكو، وإنما تقتصر على المنطقة التي وقع فيها التسرب، موضحا أن خط نورد ستريم 2 لم يعمل من الأساس.

وأوضح رشوان، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أن التأثيرات الاقتصادية تكمن في خسائر تدشين الخط ووقف العمل به، منوها بأن الخط كان يخضع لاختبارات تمهيدا لتشغيله، إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أوقف خطط تشغيل الخط الذي كان معدا لإمداد ألمانيا بالغاز الروسي، موضحا أن ألمانيا كان لها طموح اقتصادي لتكون مركزا لتوزيع الغاز القادم من روسيا.

التأثيرات الاقتصادية تكمن في خسائر تدشين الخط

وأشار إلى تشغيل خط نورد ستريم بات شبه مستحيل بسبب المشكلات بين روسيا والغرب بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، منوها بأن خط نورد ستريم 1 متوقف عن العمل، مشيرا إلى أن روسيا تتعلل بالصيانة ولكنها تستخدم الغاز كسلاح سياسي ضد العقوبات المفروضة عليها من الدول الغربية.

ووقع تسرب في خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 في المياه السويدية والدنماركية؛ إثر اكتشاف تسرب في مشروع نورد ستريم 2 وفقا لما أكدت الهيئة البحرية السويدية.

ونوه الخبير في الشؤون الروسية، بأن هناك تأثيرات بيئية لتسرب الغاز، ولكن مداها يتوقف على معرفة حجم الثقب والغاز المتدفق، وهو ما لم يتم الإعلان عنه.

تسرب الغاز في المياه السويدية والدنماركية

وتقع التسريبات شمال شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية، ولم يتضح على الفور سببها وفقا للمتحدث باسم الهيئة البحرية السويدية.

وأعلنت السويد، رصد انفجارات تحت سطح البحر في مواقع تسريب «نورد ستريم» أمس.

وأوضحت السلطات الدنماركية، أن حادثة تسرب غاز نورد ستريم، هي الأكبر وتمتد لأكثر من كيلومتر.

وأمس الإثنين، طلبت السلطات الدنماركية من السفن الابتعاد عن دائرة نصف قطرها 5 أميال بحرية جنوب شرق بورنهولم بعد تسرب غاز «نورد ستريم 2» في بحر البلطيق.

روسيا تقلص تدفقات الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1

يشار إلى أن خط الأنابيب «نورد ستريم 1» المسؤول عن نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا يخضع لأعمال صيانة، وفقا لما أعلنت شركة غازبروم الروسية مطلع سبتمبر الجاري.

وقلصت روسيا تدفقات الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1 في يونيو الماضي إلى 40%، وخلال يوليو جرى خفضه إلى 20 %.