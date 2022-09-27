البنك التجاري الدولي: نسعى للمساهمة بشكل إيجابي في دعم منظومة «نوفي»

انطلقت قمة معهد التمويل الدولي لمناقشة وضع التمويل المستدام بالأسواق الناشئة، والذي جاء في سياق التحضير لمؤتمر COP27 المنعقد في شرم الشيخ.

عقدت القمة بهدف استكمال النجاح الهائل الذي حققته قمتي معهد التمويل المستدام لعامي 2021 و2022، مع إتاحة الفرصة لتذليل العقبات التي تواجه الأسواق الناشئة.

تداول آراء صانعي القرار حول التمويل المستدام

وتناولت جلسات القمة عددًا من النقاشات حول كيفية الوصول بالانبعاثات الكربونية إلى الصفر، وتوفير التمويلات اللازمة للانتقال نحو الاستدامة، فضلًا عن كيفية الحفاظ على رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي والحاجة إلى التكاتف العالمي لتحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى تداول آراء صانعي القرار حول التمويل المستدام بالأسواق الناشئة، والتي تعتبر إحدى أهم الجلسات التي تتميز بها القمة.

وشاركت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB وممثل قارة أفريقيا في اللجنة التنسيقية بالتحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر Net-Zero Banking Alliance في جلسة بعنوان «تمويل التحول في أفريقيا»، كمتحدث رسمي ضمن مجموعة من المشاركين البارزين، ومن بينهم: سيي كوماباي، المدير التنفيذي للمجموعة المصرفية ببنك Access Bank، وسيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنوك ستاندرد، وأدار النقاش ولفجانج إنجل، المدير العام والممثل الرئيسي للمكتب الإقليمي لمعهد التمويل الدولي (IIF) في الشرق الأوسط وأفريقيا.

مجهودات الجهات الرقابية في مصر

أوضحت مجهودات الجهات الرقابية في مصر، حيث قام البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار إطارات إرشادية وملزمة للتمويل المستدام، كما أصدرت وزارة التعاون الدولى استراتيجية للحد من تغير المناخ وتشمل منظومة «نوفي» التي تتضمن عدة مشروعات في مجال الطاقة والغذاء والمياه.

وأضافت أن البنك يسعى جاهدًا لتقديم المزيد والمساهمة بشكل إيجابي في دعم منظومة «نوفي» حتى تصبح نموذجًا يجرى تطبيقه في كافة الدول الأفريقية.

واستنادًا لتجربة دعم التمويل المستدام والتعامل مع قضايا المناخ، ألقت رئيسة التمويل الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في القارة لجذب المزيد من مستثمري القطاع الخاص لتمويل المشروعات التي تدعم الحد من تغير المناخ، إذ أثبتت التجربة أن تمويل الحكومات والمؤسسات التنموية.