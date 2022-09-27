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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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إطلاق مبادرة «المناخ مسؤوليتي» في شرم الشيخ قبل فعاليات «COP27»

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ماهر هنداوي
02:28 م | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
إطلاق مبادرة «المناخ مسؤوليتي» في شرم الشيخ قبل فعاليات «COP27»

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء تنفيذ مبادرة «المناخ مسؤوليتي»، التي أطلقتها الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية بشرم الشيخ على مدار يومين، بالتزامن مع تنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ  COP 27 خلال نوفمبر 2022، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الـ17 خاصة الهدف رقم 13 المعني بالعمل المناخي ورؤية مصر 2030.

الحد من التأثيرات الضارة لتغير المناخ

وقال أشرف علم الدين، مدير المديرية في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنّ المبادرة تأتي في إطار دور الوزارة في التوعية بأهمية توافر بيئة العمل الآمنة وبالتغير المناخي وتأثيره الضار على المجتمع وبرامج التعامل مع تغير المناخ، فضلًا عن دور قطاع السلامة والصحة المهنية في الحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية.

وأشار الى أنّ المبادرة نفذت بمشاركة ممثلين عن 54 منشأة، وبحضور أيمن محمد، من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وعز إبراهيم، مدير إدارة السلامة، وأكرم محمد، مدير مكتب شرم الشيخ، وحسام الدين حسني، مفتش شرم الشيخ.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.