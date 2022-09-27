غرس شجرة في ساحة معبد الكرنك احتفالا بيوم السياحة العالمي وقمة المناخ

نظمت محافظة الأقصر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، احتفالية كبرى، صباح اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة بمعبد الكرنك، جرى خلالها زراعة شجرة في ساحة المعبد بمناسبة استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، وصلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور فتحي ياسين، مدير آثار مصر العليا، والدكتور مصطفى الصغير، مدير عام معابد الكرنك، ومئات السائحين والأثريين والمرشدين السياحيين.

استقبال الزوار بالورد والهدايا

واستقبلت فرق التنورة والمزمار البلدي، السائحين أمام صالة الزوار الكبرى للمعبد، كما جرى تقديم الورود والهدايا لهم، وسط تفاعل السائحين بالرقص والغناء على أنغام المزمار البلدي.

وقدم عدد من الأطفال عروضًا فنية فرعونية وغنائية مميزة، مرتدين الملابس الفرعونية.

زرع شجرة في ساحة المعبد

وقال نائب محافظ الأقصر، في تصريح للوطن، إن «المحافظة بالتعاون مع السياحة والآثار، نظمت احتفالية ترحيبًا بالسائحين في اليوم العالمي، ونظمنا عروضا فنية فرعونية، ووزعنا الورود والهدايا على السائحين، وعلى هامش الاحتفالية غرسنا شجرة في ساحة المعبد بمناسبة استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ بمشاركة عدد من السائحين».

من جانبه، قال الدكتور فتحي ياسين، رئيس هيئة آثار مصر العليا، بوزارة السياحة والآثار، إن «الوزارة انهت استعداداتها لاستقبال احتفالات يوم السياحة العالمي، وفتحنا كافة المناطق الأثرية التي اعلنت اعلنت الوزارة فتحها أمام الزائرين مجانًا، وكل المعابد والمناطق الأثرية شهدت توافدًا كبيرًا من السائحين الأجانب والمصريين».