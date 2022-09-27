جولة تفقدية لوفد من «الثقافة» في شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ

استقبل الكاتب محمد نبيل محمد رئيس إقليم القناة وسيناء، ومدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع التنمية الثقافية، والوفد المرافق معه المهندسة رانيا فائق عثمان، رئيس قسم الديكور والتجهيزات بالقطاع، عماد القاضي مسؤول العلاقات العامة بمكتب وزير الثقافة.

وأجرى الوفد جولة تفقدية لعدة مناطق سياحية، إضافة إلى قصر ثقافة شرم الشيخ، والتي ستقام بها الفعاليات الثقافية والفنية على هامش المؤتمر العالمي للمناخ بمدينة شرم الشيخ.

فعاليات قصور الثقافة

في سياق آخر، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي بفرع ثقافة جنوب سيناء، محاضرة عن الإسعافات الأولية بعنوان «إنعاش القلب الرئوي»، حاضرها عمر إبراهيم محمود أبو الفضل أخصائي تمريض بالمركز الطبي بأبوزنيمة تحدث فيها عن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث توقف القلب الرئوي النوبة القلبية، الصدمه الكهربائية، الغرق، الاختناق، السكتة القلبية.

وفي جانب آخر تم تنفيذ مسابقة في المعلومات العامة ببيت ثقافة أبوزنيمة، تضمنت طرح الأسئلة علي المتسابقين تحت إشراف نشوى أحمد.

جاء ذلك في إطار استعدادات وزارة الثقافة لمؤتمر المناخ الذي سيقام في شرم الشيخ.