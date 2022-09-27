تدشين مبادرة «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تدشين مبادرة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة التابعة لوزارة التنمية المحلية بمشاركة 51 عارضا.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخلق فرص عمل، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى الاستفادة من آليات التحول الرقمي لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقال محافظ الإسكندرية، في بيان، إن مبادرة «أيادي مصر» تهدف إلى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليا، وذلك على المستوى المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.

تنظيم ورش عمل لتدريب منتجي الحرف

وأضاف الشريف، أن الإسكندرية دائما سباقة في دعم ورعاية المبادرات والمعارض التي يجري إطلاقها، بالإضافة إلى أنها تتميز بوجود مبدعات في الإنتاج الحرفي بجميع تلك القطاعات، موضحا أن ذلك يستلزم بالتوازي تنظيم سلسلة من ورش العمل لتدريب منتجي الحرف والمشغولات اليدوية بالمحافظة لتأهيلهم ورفع وعيهم بطرق وآليات عرض منتجاتهم على منصة «أيادي مصر».

وشكر محافظ الإسكندرية، وزارة التنمية المحلية، على فكرة إطلاق المنصة الإلكترونية، مؤكدا أن هذه المنصة تساهم بشكل مباشر في دعم الحرف اليدوية المنتشرة بالمحافظة من خلال زيادة فرص التسويق الإلكتروني لها، الذي يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء في السوق السياحي أو المجمعات الحرفية الجديدة، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

طريقة التسجيل في المبادرة

وأوضح المحافظ، أن من يرغب في المشاركة والتسجيل على المنصة من أبناء المحافظة يمكنه ذلك من خلال صفحة المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى إنه يجري التواصل مع المتقدمين وتقديم كامل الدعم لهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم عبر منصة أيادي مصر وإشراكهم في المعارض التي يجري تنظيمها على مستوى المحافظة والجمهورية، فضلًا عن المعارض الدولية.

وعلى هامش ذلك، جرى افتتاح ورشة تدريبية للعارضين المشاركين في المبادرة بمركز الإسكندرية للتدريب ATC، بالإضافة لمعرض خاص بالمشاركين.

وتفقدت نائب المحافظ، أجنحة المعرض، وتنوعت المنتجات ما بين مشغولات معدنية ومنتجات من الخزف والصيني، بالإضافة إلى السجاد اليدوي والشنط الحريمي والإكسسوارات ومنتجات الحنة والبامبو وغيرها من المنتجات اليدوية.

يذكر أن أيادي مصر، منصة إلكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية أطلقتها وزارة التنمية المحلية في يوم المرأة المصرية 16 مارس 2021، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة أي أسواق؛ إيمانا منها بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ علي الهوية التراثية من الاندثار وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المنتجين، والعمل على تطوير قدراتهم الإبداعية والرقمية في توسيع مجال عملهم، إذ جرى تعيين منسق بكل محافظة لتسهيل التواصل مع المنتجين في كل الحرف اليدوية وتحقيق الاستفادة لهم من المنصة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وندى مهران ومريم سراج الدين مديري مبادرة أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.