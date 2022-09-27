«مياه سوهاج» تعلن نتيجة الاختبارات التحريرية لمسابقة التوظيف رقم 2

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، نتيجة اختبارات مسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020، الخاصة بكلية الهندسة جامعة سوهاج، مضيفًا أن الاختبارات أجريت بكلية علوم سوهاج خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الماضى.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه جرى إعداد اختبارات المتقدمين لوظائف مياه سوهاج، وتصحيحها بواسطة أساتذة متخصصين لضمان الشفافية والنزاهة.

رابط نتيجة اختبارات التوظيف رقم 2 بمياه سوهاج

وقال اللواء مصطفى كامل مستشار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لشؤون الموارد البشرية، إنه يمكن التعرف على النتيجة من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكتروني من هنا، والبحث بالرقم القومي لوظائف مهندس وفني مساحة وفني تشغيل وصيانة.

وأكدت سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه جرى فتح باب التظلمات للراسبين بكلية العلوم خلا الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك بجامعة سوهاج.