ظهور «ورل» في الترعة الإبراهيمية بأسيوط.. ومصدر: لا يشكل خطرا على الأهالي

أكد مصدر مسئول بمحافظة أسيوط أنه تم فحص مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر وجود حيوان يشبه التمساح ويطلق عليه «الورل» في منطقة الخزان بالترعة الإبراهيمية بحي شرق أسيوط، موضحا أنه تم إخطار مسؤولي البيئة بالمحافظة لفحص المنطقة واتخاذ اللازم حيال الواقعة.

لا يوجد خطورة على المواطنين

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن «الورل» ظهر من قبل في أماكن متفرقة بالقرب من جامعة أسيوط، ولا يوجد منه خطر على المواطنين، والوضع مطمئن ولا يوجد شيء يثير الفزع، خاصة أنه لا يوجد أي بلاغات من الأهالي حول تضررهم منه، كما لم يتم رصد وجود تماسيح في نهر النيل أو أي ترعة بالمحافظة، وما ظهر هو حيوان «الورل».

ظهور ورل في منطقة الخزان بأسيوط

وكان أحد أهالي مدينة أسيوط، وثق عبر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، وجود حيوان «الورل» عند منطقة الخزان بالترعة الإبراهيمية بحي شرق أسيوط.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على صفحات أسيوط بـ«فيس بوك» حيوانا يشبه التمساح في منطقة الخزان التي يتواجد بها المواطنون، ثم بدأ يسبح في المياه حتى وصل إلى مجرى مياه الترعة الإبراهيمية.