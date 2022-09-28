5 معلومات عن مؤتمر الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية

يعقد اليوم المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقام فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية.

ترصد «الوطن» 5 معلومات عن الدورة الجديدة

ديانا حداد تشارك لأول مرة فى مهرجان الموسيقى العربية

- المهرجان سيشهد تواجد عدد كبير من النجوم العرب الذى من المتوقع حضورهم وهم راغب علامة وديانا حداد وعاصي الحلاني وكارول سماحة وميادة الحناوي التى من المقرر ان يتم تكريمها فى حفل الافتتاح

- لجنة اختيار المطربين للمهرجان هم الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر . الموسيقار حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الإعلامي امجد مصطفي ، المايسترو محمد الموجي ، المايسترو مصطفى حلمي ، الشاعر هاني عبد الكريم ، الموسيقار محمد مصطفى ، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي ، محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقي

- من المتوقع ان يكون حفل ختام المهرجان هو حفل خاص للفنان الكبير محمد منير

- المهرجان سيكون منقولا حصريا عبر الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عبر قناة الحياة

5 محاور فى مؤتمر الموسيقى العربية

- يناقش مؤتمر الموسيقى العربية هذا العام 5 محاور وهي المسرح الغنائي العربي بين النشأة والازدهار والانحسار والمحور الثاني المسرح الغنائي العربي بين المعالجة الدرامية والرؤية الموسيقية واثر المسرح الغنائي على القوالب الغنائية وإعلام ورواد التلحين والاداء فى المسرح الغنائي العربي