راغب علامة وعاصي الحلاني.. أبرز مفاجآت الدورة الـ31 لمهرجان الموسيقى العربية

ساعات قليلة ويعلن مهرجان الموسيقى العربية، أسماء الفنانين المشاركين في الدورة الحادية والثلاثين، المقرر انطلاقها في العشرين من أكتوبر المقبل.

مهرجان الموسيقى العربية لمدة 15 يوما

علمت الوطن أن الدورة الجديدة تشهد مشاركة كبيرة من النجوم العرب، وعلى رأس الفنانين الذين فتحت الأوبرا اتصالات موسعة معهم، راغب علامة.

وهناك اتفاق شبه نهائي مع الفنان عاصي الحلاني الذي اعتاد الحضور للمهرجان في السنوات الخمس الأخيرة دون غياب.

اتصالات مع فنانين لبنانيين

كما أن هناك أكثر من اتصال مع عدد من الفنانين اللبنانيين؛ أبرزهم ملحم زين والفنانة ديانا حداد، في حين يشهد المهرجان هذا العام احتمالية غياب الفنان وائل جسار والفنان مروان خوري، اللذين اعتادا الحضور للمهرجان في الدورتين الأخيرتين.

ويحضر المؤتمر أعضاء اللجنة التحضيرية، الفنانة جيهان مرسي، مدير المهرجان والمؤتمر، الموسيقار حلمي بكر، الدكتور رضا رجب، الدكتور حسن شرارة، الشاعر جمال بخيت، الإعلامي أمجد مصطفى، المايسترو محمد الموجي، المايسترو مصطفى حلمي، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار محمد ضياء، الفنان أمجد العطافي، محمد منير رئيس الإدارة المركزية للموسيقى والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية.

يذكر أن الدورة الحالية من المقرر انطلاقها في العشرين من الشهر الجاري، وتختتم في الثالث من نوفمبر المقبل.