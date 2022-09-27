«التموين» توقع أكبر مشروع قومي للمستودعات الاستراتيجية في 4 محافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، توقيع أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات «الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

تخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام بحضور اللواء أركان حرب هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمحافظين اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعمرو علام الرئيس التنفيذي لشركة أبناء حسن علام، وأسامة بشاي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم وكريم سامى رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت.