«تجارة الجملة»: لدينا مخزون استراتيجي من المواد التموينية يكفي 6 أشهر

قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن توجيهات القيادة السياسية دائمًا تؤكد على توفير الدعم وزيادته وخاصة من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن المخزون من كل السلع وخاصة السلع الاستراتيجية من زيت وسكر وأرز ومكرونة يتجاوز الـ6 أشهر، ولم يشعر المواطن بأي نقص خلال الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا بأسعار أقل من الأسواق بـ 25%.

زيادة عدد منافذ صرف السلع التموينية

وأوضح «عبدالعزيز»، في تصريحات تلفزيونية، أنه تمت زيادة عدد منافذ صرف السلع التموينية على مستوى الجمهورية لتذليل أي عقبات أمام المواطن بعدد 5 آلاف فرع جملة و36 ألف بقال تمويني و8 آلاف منفذ لجمعيتي، لافتًا إلى أنه تمت إضافة أصناف التونة والمربى والدقيق من السلع الجديدة الـ5 سلع بالتموين، ويحق للمواطن صرف باقي المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع الخمسة الجديدة، والدولة تسعى جاهدة لتوفير جميع احتياجات المواطنين.

50 ألف طن أرز هندي بالأسواق

وأشار المهندس عادل عبد العزيز، إلى أنّ مصر لديها كميات كبيرة من الأرز، بالإضافة لحوالي 50 ألف طن أرز من الهند، يتم توزيعها على مستوى محافظات الجمهورية، وتصرف منافذ التموين حوالي 60 ألف طن زيت شهريًا، و125 ألف طن سكر على بطاقات التموين.

وأكد العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، أن كل السلع التموينية متاحة في حدود الربط التمويني، وحدود المبلغ المخصص لكل مواطن، مشيرًا إلى أنه تم تحديد عدد السلع التي يحصل عليها المواطن وفقا للاستهلاك الشهري للأسرة، وبشكل يمنع تخزين هذه السلع «لا يوجد لدينا أي أزمة فيما يخص نقص السلع أو الإمدادات».