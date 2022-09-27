رئيس جامعة حلوان الجديد يكشف خطة العمل المقبلة: «الطالب أساس المنظومة»

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إنه سيعمل على استكمال كافة المناصب الشاغرة في الجامعة لمختلف الكليات، وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه اعتبارا من أول أكتوبر المقبل حضوريا، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

الطالب أساس المنظومة التعليمية

وأضاف «قنديل» لـ«الوطن»، أنه سيعمل على إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بدء الدراسة في جامعة حلوان الأهلية والتي دخلت الخدمة التعليمية لأول مرة هذا العام، مؤكدا أن الطالب أساس المنظومة التعليمية.

أوضح أنه يجرى الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد خلال الساعات المقبلة، تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

يذكر أن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن منذ قليل صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة، إذ تقلد الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل، رئيس جامعة حلوان.