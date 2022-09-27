9 معلومات عن عميد «تمريض سوهاج» الجديد بعد قرار تعيينها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، اليوم، بتعيين الدكتورة غنى عبد الناصر، عميدا لكلية التمريض بجامعة سوهاج، ضمن عدة تعيينات أخرى لعدد من الكليات بجامعات مصر المختلفة.

السيرة الذاتية لعميد كلية التمريض بسوهاج

وحصلت الدكتورة غنى عبد الناصر علي، من محافظة أسيوط، على درجة الأستاذية بكلية التمريض في جامعة سوهاج، كما حصلت على الماجستير والدكتوراه بالتمريض.

وعملت «عبد الناصر» رئيسا لقسم التمريض الباطني والجراحي بجامعة سوهاج، ووكيل لكلية التمريض لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة.

غنى عبد الناصر عميدا لـ «تمريض سوهاج»

شاركت في إقامة ندوات تثقيفية عن نشر الوعي الصحي بين العاملين بالمدارس، كما شاركت في إعداد المادة العلمية وتدريب الممرضات الجدد بالهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، وكذلك شاركت في إعداد المادة العلمية والتثقيفية لتثقيف السيدات الريفيات بسوهاج، بالإضافة لمشاركتها في وضع اللائحة الطلابية بكلية التمريض وكذلك اللائحة الطلابية للدراسات العليا بالكلية.

يذكر أن الدكتورة غنى عبد الناصر عضو بنقابة التمريض وعضو لجنة الجودة بكلية التمريض بجامعة سوهاج، وعضو في لجنة البيئة بالكلية، وكذلك عضو بلجنة المكتبات بالكلية، وعضو بلجنة التوعية والإعلام بمشروع الجودة والاعتماد بجامعة سوهاج.