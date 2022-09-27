وزير التموين: متابعة مخزون السلع من خلال الربط الإلكتروني للمستودعات الاستراتيجية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجري إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات «الشرقية، السويس، الفيوم، الأقصر»، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

مضاعفة المخزون السلعي

وأضاف أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات، وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية «تامة الصنع»، وتقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية؛ الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي «المكاني والزمني» للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن، والعمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.