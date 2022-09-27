«حياة كريمة» تطلق سلسلة ندوات تعريفية وتوعوية حول مبادرة تطوير الريف

عقدت مؤسسة «حياة كريمة» أول ندوة توعوية للشباب الجامعي، لنشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي بينهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأتي هذه الندوة في إطار الدور التوعوي لمؤسسة حياة كريمة، وبالشراكة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد أيمن عاشور، إضافة إلى التنسيق مع رؤساء الجامعات في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات رقم 731، والذي أقُيم بجامعة السويس.

سلسلة زيارات وندوات

وتعقد المؤسسة سلسلة ندوات بالجامعات لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز الجمهورية، بجانب منحهم فرصة للتطوع والمشاركة في هذا المشروع.

وبدأت المؤسسة أولى ندواتها بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت عنوان «التوعية والتعريف بالجهود التنموية في المشروع القومي حياة كريمة»، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميد الكلية، وبدعم من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، وبحضور آية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وغادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي للمؤسسة، والدكتورة داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة وبحضور طلابي كبير.

نشر ثقافة الخدمة المجتمعية

يأتي ذلك ايماناً من المؤسسة بأهمية دورها المجتمعي والتوعوي في تعزيز قيم العمل التنموي والتطوعي، ونشر ثقافة الخدمة المجتمعية لدي شباب الجامعات والمدارس عبر المشروع القومي «حياة كريمة»، والذي يعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر والعالم، ويهدف لإحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.