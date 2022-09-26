«التخطيط»: شهادة الأمم المتحدة دليل نجاح مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط، المشرف العام على مشروع حياة كريمة، إن الحكومة المصرية نفذت العديد من المبادرات المتميزة خلال السنوات الماضية، واليوم تحصل على شهادة تميز دولية من خلال منصة الأمم المتحدة التي ترصد أفضل المبادرات والممارسات الدولية التي تحقق كل أهداف التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تدرس المبادرات بشكل واقعي وتقيس النتائج الفعلية على أرض الواقع.

تعاون المجتمع المدني مع الحكومة والأفراد

وأوضح «حلمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة» أن المبادرات التنموية لا بد أن تتضمن تعاون المجتمع المدني مع الحكومة والأفراد، والشهادة التي حصلت عليها حياة كريمة من الأمم المتحدة تؤكد نجاح المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وبناء عليه تم طرحها كدراسة ناجحة يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها وتجربتها.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتمعت اليوم مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، وخلال اللقاء، شددت على أهمية استمرار التعاون والدعم بين غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والوزارة والحكومة المصرية، مؤكدة على الاهتمام بالتعاون المستقبلي بين جميع أصحاب المصلحة، مع مراعاة الاتجاهات الحديثة في النشاط الاقتصادي العالمي.

جهود وزارة التخطيط

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، ويهدف إلى التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز مرونته، كما يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.