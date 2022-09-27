«جمعيات المستثمرين»: صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات الدولية يُحتذى به

قال علي حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي لها أهمية كبرى، وذلك لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه أي مستثمر والعمل على حلها بعد مناقشة الخبراء، من أجل توطين المنتج المحلي ودعم الصناعة المحلية، خاصة أن مصر لديها موارد طبيعية تؤهل لتوطين عدد من الصناعات ولديها عمالة غير مُكلفة.

صمود الاقتصاد المصري

وأوضح «حمزة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كل الدول لديها أزمات، والاقتصاد المصري تمكن من الصمود أمام مشكلات اقتصادية كبرى بدأت بكورونا ووصلت إلى الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن هذا الصمود طوال هذه السنوات يعد نموذجا يُحتذى به.

توضيح الرؤية الاقتصادية بشكل كامل

وأشار «حمزة» إلى أن المؤتمر الاقتصادي يناقش جميع القضايا والمشكلات، ويروج لقيمة الصناعة المصرية في الدول الأخرى، ويوضح الرؤية الاقتصادية بشكل كامل في وجود عدد كبير من المستثمرين، ويرسل رسالة طمأنة لكل مستثمر من خلال إبراز أوجه الدعم المقدمة للصناعة ومساعدة المستثمر لتنفيذ مشروعاته على الأراضي المصرية.

نقلة نوعية في الشفافية المصرية

وأكد نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن المؤتمر الاقتصادي سيكون نقلة نوعية في الشفافية المصرية التي تتبعها الحكومة أمام الشعب لتوضيح ما يحدث على أرض الواقع، لافتا إلى أن هناك حاجة لتعديل التشريعات وتطويرها لتناسب دعم الصناعة بشكل جاد، ومناقشة أي ثغرات أو مقترحات للتعديلات بشكل دائم، والمؤتمر يجب أن يناقش كل الموارد المتاحة لدى مصر ويستعرضها أمام المستثمرين.