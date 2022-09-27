في اليوم العالمي للسياحة: زوار الغردقة يرتدون أزياء فرعونية والإشغالات 90%

شهدت فنادق الغردقة اليوم الثلاثاء احتفالا باليوم العالمي للسياحة، بمشاركة السائحين على الشواطيء الذين ارتدوا أزياء فرعونية خلال فقرات موسيقية متنوعة وبرامج ترفيهية واستعراضية بمشاركة فرق الأنيميشن وبوفيه خاص أعد خصيصاً لهذه المناسبة.

وبدأت الاحتفالات منذ صباح اليوم بتزيين الفنادق وتبادل التهاني وتجهيز الحفلات والمهرجانات على الشواطئ المفتوحة وسط إجراءات وقائية واحترازية، بالإضافة إلى فتح متحف الغردقة للزائرين بالمجان، وتبادل السائحون التهاني مع العاملين بالقطاع السياحي، وحرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعمل جذب سياحي لشواطيء الغردقة التي تشهد انتعاشة سياحية إذ ارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى الغردقة.

احتفالات يوم السياحة العالمي

وكشف محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن الفنادق والمنتجعات السياحية حرصت على الاحتفال بيوم السياحة العالمي بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، لافتا إلى أن أكثر من 11 جنسية أجنبية شاركت في الاحتفالات وارتدوا الأزياء الفرعونية بمصاحبة فرق الأنيميشن، وشملت الاحتفالات عروض فنية وفلكورية.

نسبة الإشغالات 90%

وأضاف "عيد" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الفنادق شهدت نسبة إشغالات مرتفعة وصلت إلى 90%، إذ استقبلت الغردقة آلاف السائحين عبر رحلات الطيران مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية لقضاء يوم السياحة العالمي على شواطئ الغردقة، مؤكدًا أن الغردقة مقصد سياحى ووجهة سفر عالمية لمعظم سائحي العالم، إذ اختارها موقع "تريب أدفايزر" ضمن أفضل المقاصد السياحية حول العالم.

كرنفال مصر الدولي للفنون

وتزامنًا مع يوم السياحة العالمي، شارك 42 فنانًا من 15 دولة أجنبية في فعاليات كرنفال مصر الدولي للفنون في الممشى السياحي المفتوح بمدينة الغردقة، من خلال فقرات فنية وورش للفنون التشكيلية ورسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات وفرق موسيقية متخصصة تضم كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية.