40 خدمة.. كل ما تريد معرفته عن التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا 2022-2023

رفعت جامعة المنيا من كفاءة بوابة التحصيل الإلكتروني والتي تقدم 40 خدمة متنوعة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والكليات الـ20، والمنشآت الجامعية ومراكز البحوث، والمدن الجامعية، ضمن تطبيق سياسة التحول الرقمي في الجامعات الحكومية، الذي يوفر الوقت والجهد ويحافظ علي الموارد المالية، ويقلل من الإعتماد علي العنصر البشري، ويقضي علي الروتين.

خدمات التحصيل الإلكتروني جامعة المنيا

وتشمل الخدمات التي تقدمها بوابة التحصيل الإلكتروني جامعة المنيا: الاستعلام علي دفع الرسوم المقررة، التقارير المالية الخاصة بمسؤولي النظام، وتنويهات الطلبات، ووفقا لموقع جامعة المنيا فإن الخدمات التي يقدمها التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا هي:

- خدمات الطلاب.

- خدمات مركز تنمية القدرات.

- خدمات مركز تكنولوجيا المعلومات.

- خدمات التعليم المدمج.

- خدمات المدن الجامعية.

- المصروفات الدراسية للطلاب.

- خدمات الخريجين.

- خدمات الدراسات العليا.

- فندق الجامعة.

- الإدارة الطبية.

- دار الطباعة والنشر.

- مصروفات الدراسات العليا.

- الإدارة لعامة لشئون الأفراد.

- مركز التجارب والبحوث الزراعية.

- التقارير.

- شؤون الطلاب المركزية.

- إدارة وسائل النقل.

- استراحة جامعة المنيا بالقاهرة.

- إدارة الكليات.

- مركز القياس والتقويم.

- مركز اختبارات اللغة الأجنبية.

- مركز رعاية الطفولة.

- المعمل المركزي.

- مركز الفنون والآداب والمؤتمرات.

- مركز البحوث والدراسات الأثرية.

- مركز السياحة والفنادق.

- مركز اللغات والترجمة بكلية الألسن.

- خدمات العلاقات الثقافية.

- مركز الخدمة العامة للتخصصات النوعية.

- المنشآت الرياضية.

- كافتيرات الجامعة.

- مركز الخدمات الإعلامية.

- اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

- إدارة الأمن.

- الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.

- مركز التأهيل والتدريب التمريضي.

- اللياقة البدنية-كلية العلوم.

- المعمل المركزي-كلية الزراعة.

- حسابات خاصة مركزية.

- المركز الجامعي للتطوير المهني.

إطلاق بوابة جامعة المنيا الرقمية

وقال الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال جامعة المنيا، إنه تم إطلاق بوابة جامعة المنيا الرقمية لتقديم كافة الخدمات للطلاب وجري الإنتهاء من كافة الإستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد، وأنه لازيادة جديدة في رسوم المصروفات الدراسية والمدن الجامعية، والكتاب الإلكتروني العام الدراسي 2022-2023، حيث تم تحديد يوم 8 أكتوبر المقبل أخر موعد لرفع المقررات الدراسية علي المنصة.