للطلاب الجدد.. الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الآداب جامعة المنيا والمواعيد

أعلنت كلية الآداب بجامعة المنيا، عن بدء تلقي ملفات التقديم للطلاب الجدد المرشحين للكلية الأحد المقبل 11 سبتمبر ويعقب ذلك إجراء أعمال الكشف الطبي، وكشفت عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية من خلال التالي.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية الآداب بالمنيا

- أصل بطاقة الترشيح النهائية بكلية الآداب، و3 صور ضوئية منها.

- أصل شهادة الثانوية العامة و3 صورة ضوئية منها.

- أصل شهادة الميلاد و3 صور ضوئية منها.

- تقديم 6 صور شخصية، ويكتب الاسم من الخلف على كل صورة.

- نموذج 6 جند و2 جند للذكور.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة من بطاقة ولي الأمر.

- التقديم الإلكتروني يتم داخل الكلية ولا يلتفت لأي تقديم خارجها.

- ظرف التقديم والأوراق المطلوبة متاح بالكلية ويحتوي على «طلب الالتحاق، استمارة الكشف الطبي، استمارة الرغبات» ولا يلتفت لأى أوراق تقديم من خارج الكلية.

أقسام كلية الآداب بجامعة المنيا

وتضم كلية الآداب في جامعة المنيا العديد من الأقسام وهم: «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، علم الاجتماع، المكتبات والمعلومات، الدراسات الإسلامية، الفلسفة، علم النفس، التاريخ، الجغرافيا، الآثار، الدراسات السكانية، علوم المسرح، والإعلام».

وتشترط عددًا من الأقسام بالكلية ومنها اللغة الإنجليزية والفرنسية والإعلام والآثار والمكتبات حصول الطلاب الراغبين في الالتحاق بها على عدد من الدرجات في مجموع مواد اللغات بنتيجة الثانوية العامة، ويتم تحديدها بمعرفة مجلس كل قسم على حدة وسيتم تحديدها في غضون الأيام القليلة القادمة.