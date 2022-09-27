إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - اسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام، لتلقي الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال المستشفى 3 مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة جراء انقلاب سيارة ملاكي بنطاق المركز، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسماء المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من طه السيد السيد، 37 عاما، مقيم الإسكندرية، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، أحمد نصر مصطفى، 37 عاما، مقيم الإسكندرية، باشتباه كسر في العمود الفقري، وكسر في الحوض، حمد أبو الفتوح محمد، 35 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة من الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.