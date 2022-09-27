مصانع الحديد تستعد لإعلان أسعار أكتوبر خلال أيام.. تذبذب الخامات 

تستعد مصانع الحديد المحلية لإعلان أسعار تسليمات شهر أكتوبر المقبل، وسط حالة من عدم الوضوح بشأن ما إذا كان المنتجون سيلجأون إلى التثبيت أم الزيادة، في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وانعكاس ذلك على السوق المحلية.

وشهدت أسعار الحديد استقرارا خلال الأشهر القليلة الماضية، على خلفية عدم وجود قفزات في أسعار مدخلات الإنتاج، وهدوء أسعار خام الحديد والخردة والبيليت بشكل نسبي.

ومنذ أغسطس الماضي شهدت أسعار الحديد استقرارا لدى معظم المنتجين المحليين، باستثناء بعض المصانع المتكاملة، ومنها «بشاي» التي حركت السعر ليبلغ 17.900 جنيه للطن، ومصانع الدرفلة التي يدور فيها الطن بين 17 إلى 17300 جنيها للطن.

أسعار الخامات

وبحسب محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فإن أسعار الخامات تشهد تذبذبا في الآونة الأخيرة، لكنها لم تقفز بمستويات قياسية مثلما حدث في أوقات سابقة، وتحديدا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا في تصريح لـ«الوطن» إلى أن تحديد السعر في ظل الظروف الحالية يعد عملية صعبة للغاية نتيجة لتزايد معدلات التضخم وتحركات أسعار الصرف، والضغوط العالمية.

إجمالي المبيعات

وكانت مبيعات حديد التسليح في مصر سجلت أعلى مستوى على الإطلاق، في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات وزارة التموين، حيث اقترب إجمالي المبيعات من تسجيل مليون طن، مسجلا نحو 979.4 ألف طن في أغسطس الماضي، وهي كميات لم يتم تحقيقها من جانب المنتجين المحليين.

وبحسب أحدث بيانات بورصات المعادن العالمية، استقر سعر طن خام الحديد في الأسبوع الماضي عند 98 دولارا للطن، مقارنة بـ111 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس، و121 دولار للطن في الأسبوع الرابع من يونيو، و139 دولارا للطن في أول مايو.